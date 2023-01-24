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Голевая передача и 31 сейв Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Айлендерс»

Голевая передача и 31 сейв Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Айлендерс»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Вильям Нюландер, отметившийся дублем, Джон Таварес, Калле Йернкрок, а также Остон Мэттьюс. Примечательно, что российский голкипер Илья Самсонов в моменте с голом Тавареса записал на свой счёт результативную передачу.

У гостей дублем в этом матче отметился Андерс Ли. Российский голкипер Илья Сорокин совершил по ходу матча 32 спасения.

«Айлендерс» потерпели пятое поражение кряду. «Торонто», в свою очередь, одержал вторую победу за три последних матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2023, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Нельсон, Ахо) – 19:37 (5x5)   1:1 Нюландер (Таварес, Джиордано) – 25:07 (5x5)   1:2 Ли (Палмьери, Барзал) – 26:18 (5x5)   2:2 Таварес (Нюландер, Самсонов) – 27:53 (5x4)   3:2 Йернкрок (Нюландер, Холл) – 29:33 (5x5)   4:2 Нюландер – 36:32 (5x5)   5:2 Мэттьюс (Холл) – 47:44 (5x5)
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