Голевая передача и 31 сейв Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Айлендерс»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Вильям Нюландер, отметившийся дублем, Джон Таварес, Калле Йернкрок, а также Остон Мэттьюс. Примечательно, что российский голкипер Илья Самсонов в моменте с голом Тавареса записал на свой счёт результативную передачу.

У гостей дублем в этом матче отметился Андерс Ли. Российский голкипер Илья Сорокин совершил по ходу матча 32 спасения.

«Айлендерс» потерпели пятое поражение кряду. «Торонто», в свою очередь, одержал вторую победу за три последних матча.