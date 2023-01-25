«Баффало» одолел «Сент-Луис», у Ивана Барбашёв один гол

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Уже на второй минуте за гостей отличился Джефф Скиннер. Спустя 25 секунд удвоил преимущество Алекс Так. На 10-й минуте Оуэн Пауэр забил за гостей.
На 22-й минуте укрепил преимущество гостей Тейдж Томпсон. На 25-й минуте один гол отыграл российский нападающий Иван Барбашёв. На 28-й минуте отличился за хозяев Брейден Шенн. На 41-й минуте Джордан Кайру заюил за хозяев. Дилан Козенс на последней минуте игры установил итоговый счёт.
Российский нападающий Владимир Тарасенко очков не набрал. А у другого российского форварда Алексея Торопченко коэффициент полезности «-1».
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