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«Баффало» одолел «Сент-Луис», у Ивана Барбашёв один гол

«Баффало» одолел «Сент-Луис», у Ивана Барбашёв один гол
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Уже на второй минуте за гостей отличился Джефф Скиннер. Спустя 25 секунд удвоил преимущество Алекс Так. На 10-й минуте Оуэн Пауэр забил за гостей.

На 22-й минуте укрепил преимущество гостей Тейдж Томпсон. На 25-й минуте один гол отыграл российский нападающий Иван Барбашёв. На 28-й минуте отличился за хозяев Брейден Шенн. На 41-й минуте Джордан Кайру заюил за хозяев. Дилан Козенс на последней минуте игры установил итоговый счёт.

Российский нападающий Владимир Тарасенко очков не набрал. А у другого российского форварда Алексея Торопченко коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2023, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Скиннер (Томпсон, Окпосо) – 01:00 (5x5)   0:2 Так (Скиннер, Йокихарью) – 01:25 (5x5)   0:3 Пауэр (Петерка, Томпсон) – 09:07 (5x5)   0:4 Томпсон (Так, Самуэльссон) – 21:10 (5x5)   1:4 Барбашёв (Крюг, Фолк) – 24:33 (5x5)   2:4 Шенн (Фолк, Крюг) – 27:56 (5x5)   3:4 Кайру (Саад, Ледди) – 40:47 (5x5)   3:5 Козенс – 59:00 (en)
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