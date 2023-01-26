36 сейвов Семёна Варламова не помогли «Айлендерс» добыть победу в игре с «Оттавой»

На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 2:1.
На 15-й минуте матча счёт открыл Шейн Пинто. Ему ассистировали Клод Жиру и Джейк Сандерсон. На 24-й минуте забил уже и сам Жиру. Ему же с пасами помогли Ридли Грейг и снова Сандерсон. На два гола гости сумели ответить только одним. На 37-й минуте ворота хозяев поразил Брок Нельсон. Кайл Палмьери и Себастьян Ахо записали голевые передачи в протокол.
Примечательно, что российский голкипер гостей Семён Варламов совершил 36 сейвов. Также в матче приняли участие два российских защитника из разных команд. Александр Романов и Никита Зайцев очков в этом матче не набрали.
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