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36 сейвов Семёна Варламова не помогли «Айлендерс» добыть победу в игре с «Оттавой»

36 сейвов Семёна Варламова не помогли «Айлендерс» добыть победу в игре с «Оттавой»
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На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 2:1.

На 15-й минуте матча счёт открыл Шейн Пинто. Ему ассистировали Клод Жиру и Джейк Сандерсон. На 24-й минуте забил уже и сам Жиру. Ему же с пасами помогли Ридли Грейг и снова Сандерсон. На два гола гости сумели ответить только одним. На 37-й минуте ворота хозяев поразил Брок Нельсон. Кайл Палмьери и Себастьян Ахо записали голевые передачи в протокол.

Примечательно, что российский голкипер гостей Семён Варламов совершил 36 сейвов. Также в матче приняли участие два российских защитника из разных команд. Александр Романов и Никита Зайцев очков в этом матче не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2023, четверг. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Пинто (Жиру, Сандерсон) – 15:48 (5x5)   2:0 Жиру (Грейг, Сандерсон) – 23:28 (5x4)   2:1 Нельсон (Палмьери, Ахо) – 36:07 (5x5)
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