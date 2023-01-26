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«Торонто» переиграл «Рейнджерс» в овертайме, у Игоря Шестёркина 32 сейва

«Торонто» переиграл «Рейнджерс» в овертайме, у Игоря Шестёркина 32 сейва
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Уже на третьей минуте Понтус Хольмберг открыл счёт голам. Но больше заброшенных шайб в первом периоде не было. Затем на 23-й минуте Филип Хитил сравнял счёт. А на 27-й минуте Хитил оформил дубль и вывел гостей вперёд.

На 56-й минуте Тимоти Лильегрен перевёл игру в овертайм. А на 19-й секунде дополнительного времени Митчелл Марнер принёс победу хозяевам.

Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 32 сейва. У Ильи Самсонова, который защищал ворота хозяев, 26 отражённых бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2023, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хольмберг (Андерсон, Керфут) – 02:27 (5x5)   1:1 Хитил – 22:09 (5x5)   1:2 Хитил (Какко, Лафренье) – 26:31 (5x5)   2:2 Лильегрен (Таварес, Нюландер) – 55:49 (5x5)   3:2 Марнер (Лильегрен) – 60:19 (3x3)
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