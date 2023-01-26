«Торонто» переиграл «Рейнджерс» в овертайме, у Игоря Шестёркина 32 сейва

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.



Уже на третьей минуте Понтус Хольмберг открыл счёт голам. Но больше заброшенных шайб в первом периоде не было. Затем на 23-й минуте Филип Хитил сравнял счёт. А на 27-й минуте Хитил оформил дубль и вывел гостей вперёд.



На 56-й минуте Тимоти Лильегрен перевёл игру в овертайм. А на 19-й секунде дополнительного времени Митчелл Марнер принёс победу хозяевам.



Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 32 сейва. У Ильи Самсонова, который защищал ворота хозяев, 26 отражённых бросков.