Хайруллин — о матче с ЦСКА: играли по системе и спокойно довели дело до победы

Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал победный матч с ЦСКА (3:1). Форвард стал автором первого гола питерских армейцев.
«Хорошая игра, хорошо начали. Потом, конечно, удаление сказалось, но я думаю, что мы владели инициативой. Здорово, что довели дело до конца.
Перед голом что-то кричал Никишину? Нет, не кричал. Он хорошо отобрал шайбу, видел, что я убегаю «один в ноль», и отдал. Ничего сложного.
Какой момент в этом матче был самым трудным? Не было особо трудных моментов. Просто во втором периоде бывают пересменки, когда соперник владеет инициативой. А так играли по системе и спокойно довели дело до победы», – цитирует Хайруллина пресс-служба СКА.
В текущем сезоне на счету Хайруллина 53 матча, в которых нападающий отметился 50 (25+25) очками. 26-летний нападающий является лучшим бомбардиром КХЛ.
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