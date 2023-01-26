Мартемьянов — об упущенном преимуществе «Сибири» в 2 шайбы: в «Адмирале» есть кому играть

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2 Б) и рассказал об упущенном преимуществе в две шайбы.
«Напряжённейший матч. Обе команды играли на результат, чётко выполняли игровое задание. Поведя в счёте, мы акцентировали больше внимания на обороне. Первый наш пропущенный гол, я считаю, был нелогичным. Естественно, они [«Адмирал»] сразу полетели и забили. То, что они хотели сделать, сделали — перевели игру в овертайм, в меньшинстве неплохо сыграли сегодня. Ну а по буллитам мы победили. Боевая и хорошая игра.
Звоночек ли то, что команда второй матч подряд, уверенно ведя в счёте, упускает преимущество? Команда «Адмирал» 60 очков не на улице нашла. Значит, ребята играть умеют. Там есть, кому играть, и мы очень основательно готовились к этой встрече. Я благодарен команде. Два периода, считаю, играли хорошо. А то, что соперник силён — я в этом не сомневался.
Как оценю игру команды в большинстве в этом матче? Сегодня численное неравенство улучшилось: и в большинстве, и в меньшинстве. И моменты были хорошие, забили гол. Жаль, что не забили ещё. Парни молодцы, сконцентрировались на этом», — приводит слова Мартемьянова сайт «Сибири».
После победы новосибирский клуб вновь вышел на первое место в таблице Востока, набрав 72 очка.
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