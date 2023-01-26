«Сибирь» обыграла «Адмирал» по буллитам, упустив преимущество в две шайбы по ходу матча

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Сибирью». Победу в матче по буллитам одержали гости со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл на 24-й минуте нападающий «Сибири» Егор Спиридонов, для которого эта шайба стала дебютной в КХЛ. Укрепил преимущество сибиряков Тейлор Бек в середине второго периода. Капитан «Адмирала» Либор Шулак броском от синей линии сократил отставание «Адмирала» на 45-й минуте матча. За шесть минут до конца третьего периода Николай Чебыкин сравнял счёт в матче. Победный послематчевый буллит на счету Александра Шарова.

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«Сибирь» после этого матча вновь возглавила таблицу Восточной конференции. «Адмирал» так и остался на седьмом месте.