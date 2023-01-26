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«Сибирь» обыграла «Адмирал» по буллитам, упустив преимущество в две шайбы по ходу матча

«Сибирь» обыграла «Адмирал» по буллитам, упустив преимущество в две шайбы по ходу матча
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Сибирью». Победу в матче по буллитам одержали гости со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл на 24-й минуте нападающий «Сибири» Егор Спиридонов, для которого эта шайба стала дебютной в КХЛ. Укрепил преимущество сибиряков Тейлор Бек в середине второго периода. Капитан «Адмирала» Либор Шулак броском от синей линии сократил отставание «Адмирала» на 45-й минуте матча. За шесть минут до конца третьего периода Николай Чебыкин сравнял счёт в матче. Победный послематчевый буллит на счету Александра Шарова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2023, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Спиридонов (Голубев, Овчинников) – 23:13 (5x5)   0:2 Бек (Пьянов, Мёрфи) – 30:23 (5x4)   1:2 Шулак – 45:57 (5x5)   2:2 Чебыкин (Шулак) – 54:03 (5x5)   2:3 Шаров – 65:00

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» после этого матча вновь возглавила таблицу Восточной конференции. «Адмирал» так и остался на седьмом месте.

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