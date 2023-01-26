«Вашингтон» и «Каролина» представили форму для матча на открытом воздухе

Национальная хоккейная лига на своём сайте представила форму «Каролины Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» для матча на открытом воздухе.

Фото: твиттер НХЛ

Матч состоится 19 февраля в 4:00 мск на стадионе «Картер-Финли» в Роли. Этот стадион вмещает 56 919 зрителей и является домашней ареной студенческой команды по американскому футболу «НС Стейт Вольфпак».

«Вашингтон Кэпиталз» после 50 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 56 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина Харрикейнз» с 68 результативными баллами после 47 встреч занимает второе место в таблице Востока.

В следующем матче «столичные» сыграют с «Питтсбургом», «ураганы» — с «Сан-Хосе».