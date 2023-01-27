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Билялетдинов поделился мыслями об успешной серии «Ак Барса» после своего возвращения

Билялетдинов поделился мыслями об успешной серии «Ак Барса» после своего возвращения
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после встречи Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом». Казанцы в ходе встречи дважды выходили вперёд, но магнитогорцы отыгрывались. В овертайме победу «Ак Барсу» принёс гол Кирилла Семёнова.

Кроме того, Билялетдинов поделился мыслями об успешной серии после своего возвращения на пост главного тренера команды.

«Команды сегодня показали хороший хоккей, с хорошим движением. Создали достаточно много интересных моментов, все работали на результат, в последних матчах все так играют. Наша команда сыграла достойно и в атаке, и в обороне, ребята — молодцы.

Тимур Билялов играет шестой матч подряд, не тяжело ли ему физически? Думаю, нелегко, и не только ему. Столько матчей и такая плотность, всем непросто, но они должны играть, и ребята делают это достойно. А Мифтахов тоже будет играть, конечно.

С моего назначения команда сыграла 13 матчей, в 12 набрав очки? Ребята стараются выполнять игровое задание, поправить игру в атаке и обороне, мы все работаем над этим. Но всегда есть вопросы, которые сразу не решаются. Процесс идёт, слава богу, пока нормально.

С 2019 года «Ак Барс» не может забросить «Металлургу» в большинстве — уже 43 попытки? Во-первых, «Магнитка» неплохо ведёт оборону и в меньшинстве, и в равных составах. Во-вторых, наверное, и нам чего-то не хватает, чтобы забить, как раз над этим и работаем», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

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