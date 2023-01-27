ЦСКА прервал серию из трёх поражений, обыграв «Амур»
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Лихачёв (Николишин) – 01:10 (5x5) 1:1 Слепышев (Провольнев) – 20:44 (5x5) 2:1 Плотников (Каменев, Провольнев) – 55:42 (4x5) 3:1 Григоренко (Карнаухов) – 57:26 (5x5)
На второй минуте матча Ярослав Лихачёв с передачи Ивана Николишина вывел хабаровскую команду вперёд. На 45-й секунде второго игрового отрезка Антон Слепышев сравнял счёт. Ему ассистировал Владислав Провольнев. На 56-й минуте Сергей Плотников вывел армейцев вперёд, забросив в меньшинстве. На 58-й минуте Михаил Григоренко забил третий гол.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 29 января в Москве сыграет с «Северсталью. «Амур» 30 января примет «Сибирь».
Комментарии
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