Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Сибирь. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Североамериканский телеканал ESPN снял документальный фильм об Овечкине

Североамериканский телеканал ESPN снял документальный фильм об Овечкине
Комментарии

Североамериканский телеканал ESPN снял документальный фильм о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, сообщает журналист Кевин Уикс на своей странице в «Твиттере».

Фильм получил название «GR8TNESS» — сочетание «greatness» (величие) и «GR8» (Великая Восьмёрка — прозвище Овечкина). Премьера запланирована на 4 февраля — в этот же день состоится Матч звёзд НХЛ.

Отметим, что Матч звёзд пройдёт в городе Санрайз на домашней арене клуба «Флорида Пантерз». На 3 февраля запланированы конкурсы мастерства. На следующий день, 4 февраля, пройдёт турнир «три на три» между дивизионами.

Напомним, 37-летний Овечкин за карьеру в НХЛ забросил 812 шайб. Россиянин находится на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Нападающий отстаёт от великого канадца Уэйна Гретцки на 82 гола (894 против 812).

Овечкин может стать круче Гретцки. До ряда великих рекордов НХЛ — рукой подать Овечкин может стать круче Гретцки. До ряда великих рекордов НХЛ — рукой подать
Новость по теме
Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин потрясающий. Он преследует Гретцки, и это невероятно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023