Североамериканский телеканал ESPN снял документальный фильм об Овечкине

Североамериканский телеканал ESPN снял документальный фильм о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, сообщает журналист Кевин Уикс на своей странице в «Твиттере».

Фильм получил название «GR8TNESS» — сочетание «greatness» (величие) и «GR8» (Великая Восьмёрка — прозвище Овечкина). Премьера запланирована на 4 февраля — в этот же день состоится Матч звёзд НХЛ.

Отметим, что Матч звёзд пройдёт в городе Санрайз на домашней арене клуба «Флорида Пантерз». На 3 февраля запланированы конкурсы мастерства. На следующий день, 4 февраля, пройдёт турнир «три на три» между дивизионами.

Напомним, 37-летний Овечкин за карьеру в НХЛ забросил 812 шайб. Россиянин находится на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Нападающий отстаёт от великого канадца Уэйна Гретцки на 82 гола (894 против 812).