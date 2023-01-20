Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин потрясающий. Он преследует Гретцки, и это невероятно

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине.

«Это парень, который берёт на себя эту ответственность, потому что он лидер команды. Я впечатлён. Он преследует Уэйна Гретцки, что невероятно, но что ещё более удивительно для меня, так это то, что он один из самых физически развитых хоккеистов в истории. Подумайте об этом. Мало того что он может быть лучшим снайпером всех времён, но он также будет, возможно, лидером или в тройке по количеству силовых приёмов. Ты смешиваешь эту комбинацию, то, как он играет, и его долговечность. Это невероятно. В это сложно поверить.

Ови потрясающий. Когда твоя команда не показывает достойные результаты, у неё находятся лидеры. Ты всегда можешь подойти к ним и сказать: «Эй, давайте заведёмся, нам пора». Это группа ветеранов. В нашей комнате хорошие лидеры», — сказал Лавиолетт в подкасте 106.7 The Fan’s Sports Junkies.