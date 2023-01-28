Чирлидерши демонстрировали растяжку, Плотников праздновал гол с фанатами. Фото победы ЦСКА

27 января в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 2:0).

На второй минуте матча Ярослав Лихачёв с передачи Ивана Николишина вывел хабаровскую команду вперёд. На 45-й секунде второго игрового отрезка Антон Слепышев сравнял счёт. Ему ассистировал Владислав Провольнев. На 56-й минуте Сергей Плотников вывел армейцев вперёд, забросив в меньшинстве. На 58-й минуте Михаил Григоренко забил третий гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 29 января в Москве сыграет с «Северсталью. «Амур» 30 января примет «Сибирь».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.