Капитан «Ванкувера»: Кузьменко стал любимчиком болельщиков, он очень мастеровитый игрок

Капитан «Ванкувера» Бо Хорват рассказал, почему российский форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко стал любимчиком болельщиков. Россиянин подписал новое двухлетнее соглашение с клубом на $ 11 млн.
«Когда он забивает голы, то заряжает болельщиков энергией, и с тех пор, как попал сюда, он стал любимцем болельщиков. Он замечательный человек, и то, что его семья находится здесь во время подписания нового контракта, я думаю, для него особенное событие. Рад, что он ещё на два года остаётся с нами.
Сразу было видно, что он очень мастеровитый игрок. Реализация своих талантов в НХЛ зависела от него, и он явно справился с этим», — цитирует Хорвата Sportsnet.
Кузьменко набрал 43 (21+22) очка в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+4».
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