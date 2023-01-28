«Деньги — не самое важное для меня». Кузьменко — о контракте на $ 11 млн с «Ванкувером»

Российский форвард Андрей Кузьменко прокомментировал подписание с «Ванкувером» двухлетнего соглашения на $ 11 млн.
«Я счастлив. Ванкувер, спасибо. Важный момент не только для меня, но и для моей семьи. Что буду делать с деньгами? Сложный вопрос. У меня есть деньги, это здорово. Да, это хорошо, мне это нравится. Но это не самый важный момент для меня. Деньги – это второй момент. Важен сам контракт.
Я был готов к обмену. Помню, меня обменяли из ЦСКА в СКА в 2018 году. Для меня это не сюрприз, это моя работа. Я готов ко всем моментам. Я говорю, что вся моя жизнь непроста. Мне нравится решать проблемы. Для меня это новая страница, и она очень интересная. Ванкувер — хорошее место, здесь отличные игроки и персонал. Мы можем создать здесь хорошее будущее.
Моя причёска? Мне пишут и говорят много людей: «Пожалуйста, смени причёску!» Может быть, я сделаю это после окончания сезона, почему бы и нет», — цитирует Кузьменко Sportsnet.
Кузьменко набрал 43 (21+22) очка в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+4».
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