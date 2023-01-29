Гол Барбашёва не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Колорадо» отличились Алекс Ньюхук, Джей Ти Комфер, Эван Родригес и Мэтт Ньето. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 26 сейвов.

За «Сент-Луис» отличились Брэйден Шенн и российский нападающий Иван Барбашёв. Форвард Никита Александров завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Александр Торопченко завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Сент-Луис» проведёт матч с «Виннипег Джетс».