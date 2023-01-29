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Гол Барбашёва не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Колорадо»

Гол Барбашёва не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Колорадо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Колорадо» отличились Алекс Ньюхук, Джей Ти Комфер, Эван Родригес и Мэтт Ньето. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 26 сейвов.

За «Сент-Луис» отличились Брэйден Шенн и российский нападающий Иван Барбашёв. Форвард Никита Александров завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Александр Торопченко завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Сент-Луис» проведёт матч с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2023, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ньюхук (О'Коннор, Хант) – 09:18 (5x5)   2:0 Комфер (Жирар, О'Коннор) – 11:36 (5x5)   3:0 Родригес (Маккиннон, Макар) – 24:48 (5x5)   3:1 Шенн (Крюг, Кайру) – 36:27 (5x4)   3:2 Барбашёв – 49:40 (5x5)   4:2 Ньето (Рантанен) – 59:57 (en)
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