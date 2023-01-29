Джиошвили в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу в матче с «Барысом»

В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.

На восьмой минуте счёт в матче открыл Джереми Бракко с передач Энтони Луиса и Александра Борисевича. На 18-й минуте периода восстановил равенство в счёте Андрей Никонов с передач Владислава Михайлова и Артёма Волкова.

Во второй и третьей двадцатиминутках команды голов не забили.

В овертайме победу бело-голубым принёс точный бросок Максима Джиошвили с передачи Богдана Тринеева.

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В следующем матче «Барыс» сыграет в гостях с «Ак Барсом» 1 февраля. Московское «Динамо» отправится в гости к «Трактору» 31 января.