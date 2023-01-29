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Четыре очка Шипачёва помогли «Ак Барсу» разгромить дома «Трактор»

Четыре очка Шипачёва помогли «Ак Барсу» разгромить дома «Трактор»
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В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Победу со счётом 6:0 одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго периода счёт в матче открыл Вадим Шипачёв с передач Кирилла Петрова и Дмитрия Кагарлицкого. На 11-й минуте периода удвоил преимущество хозяев Станислав Галиев с передач Вадима Шипачёва и Александра Радулова.

В начале третьего периода счёт 3:0 сделал Кирилл Петров с передач Дмитрия Кагарлицкого и Василия Токранова.

На девятой минуте периода довёл счёт до крупного Дмитрий Кагарлицкий с передач Вадима Шипачёва и Александра Радулова. На 16-й минуте третьего периода счёт 5:0 сделал Александр Радулов с передач Ильи Сафонова и Дмитрия Воронкова. За минуту до конца матча шестую шайбу хозяев забросил Станислав Галиев с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Шипачёв (Петров, Кагарлицкий) – 24:25 (5x5)   2:0 Галиев (Шипачёв, А. Радулов) – 30:03 (5x4)   3:0 Петров (Кагарлицкий, Токранов) – 41:38 (5x5)   4:0 Кагарлицкий (Шипачёв, А. Радулов) – 48:47 (5x3)   5:0 А. Радулов (Сафонов, Воронков) – 55:33 (5x5)   6:0 Галиев (Шипачёв, Кагарлицкий) – 58:59 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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