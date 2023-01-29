Четыре очка Шипачёва помогли «Ак Барсу» разгромить дома «Трактор»

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Победу со счётом 6:0 одержали хозяева.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На пятой минуте второго периода счёт в матче открыл Вадим Шипачёв с передач Кирилла Петрова и Дмитрия Кагарлицкого. На 11-й минуте периода удвоил преимущество хозяев Станислав Галиев с передач Вадима Шипачёва и Александра Радулова.
В начале третьего периода счёт 3:0 сделал Кирилл Петров с передач Дмитрия Кагарлицкого и Василия Токранова.
На девятой минуте периода довёл счёт до крупного Дмитрий Кагарлицкий с передач Вадима Шипачёва и Александра Радулова. На 16-й минуте третьего периода счёт 5:0 сделал Александр Радулов с передач Ильи Сафонова и Дмитрия Воронкова. За минуту до конца матча шестую шайбу хозяев забросил Станислав Галиев с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого.
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