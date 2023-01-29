Гуслистову попали шайбой в лицо, чирлидерши зажигали на трибуне. Фото победы «Северстали»

28 января в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победу со счётом 4:1 одержали гости.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 13-й минуте второго периода счёт в матче открыл Виталий Абрамов с передач Семёна Панкратова и Прохора Полтапова. Спустя минуту восстановил равенство в счёте Дмитрий Моисеев с передач Давида Думбадзе и Семёна Луговяка.
На четвёртой минуте третьего периода вывел гостей вперёд Макар Хабаров с передач Даниила Вовченко и Игоря Гераськина.
В конце матча Никита Рожков оформил дубль, дважды забросив в пустые ворота москвичей.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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