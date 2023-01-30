Андрей Василевский попал в тройку звёзд недели в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

Вратарь принял участие в трёх матчах, в каждом из которых одержал победу. Василевский отразил 96 из 102 бросков, завершив неделю с коэффициентом надёжности 2,00. Российский голкипер в среднем за встречу совершал 94,1% сейвов. В среднем по сезону у Василевского 23 победы в 36 матчах при коэффициенте надёжности 2,51 и 91,8% отражённых бросков.

Второй звездой недели признали нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера. Форвард принял участие в четырёх матчах и набрал 7 (4+3) очков. Швед записал на свой счёт 4 (2+2) балла во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).

Главной звездой недели стал 35-летний нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру. Опытный форвард сыграл три матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи, суммарно набрав семь очков.

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