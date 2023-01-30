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The Athletic подсчитал, как изменилась рыночная стоимость 4 российских игроков «Тампы»

The Athletic подсчитал, как изменилась рыночная стоимость 4 российских игроков «Тампы»
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Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шейна Голдман подготовили рейтинги каждой команды НХЛ с оценкой рыночной стоимости игроков в зависимости от их выступления в сезоне. Кроме того, североамериканские журналисты подсчитали прибавочную стоимость — разницу между рыночной стоимостью и кэпхитом игроков.

The Athletic оценил изменения, связанные с российскими игрокам «Тампа-Бэй Лайтнинг». Так, 29-летний нападающий Никита Кучеров, имеющий кэпхит $ 9,5 млн, вырос в стоимости на $ 4,5 млн. Теперь его рыночная стоимость составляет $ 14 млн. Другой форвард, 30-летний Владислав Наместников, наоборот, потерял в стоимости. Россиянин, получающий в год $ 2,5 млн, потерял $ 1,2 млн. Его рыночную стоимость оценивают в $ 1,3 млн.

24-летний защитник Михаил Сергачёв получил такое же прибавление, как и Кучеров, — $ 4,5. Теперь рыночная стоимость хоккеиста с кэпхитом $ 4,8 млн составляет $ 9,3 млн. Наконец, 28-летний голкипер Андрей Василевский потерял в стоимости $ 2 млн. Рыночную стоимость россиянина, получающего в год $ 9,5 млн, теперь оценивают в $ 7,5 млн.

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