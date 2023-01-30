Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин — элитный игрок, звезда НХЛ с тех пор, как попал сюда

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о вызове российского нападающего команды Александра Овечкина на Матч звёзд НХЛ.

«Его выбрали для участия, потому что он элитный игрок НХЛ на протяжении всей своей карьеры и даже сейчас. Он стал звездой лиги с тех пор, как попал сюда. Я всё ещё считаю честью быть приглашённым на Матч звёзд и представлять свою команду. Я был там, думаю, все повеселятся. Это будет хорошее время для игроков, которые попали в составы, для их семей, для болельщиков, для спорта», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне 37-летний Овечкин принял участие в 51 встрече регулярного чемпионата НХЛ и набрал 54 (32+22) очка.

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