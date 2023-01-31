Черкас: Овечкина можно назвать последователем Бобби Халла, так же сильно бросает

Бронзовый призер чемпионата СССР по хоккею сезона-1986/1987 в составе СКА вратарь Сергей Черкас вспомнил о своей встрече с канадским хоккеистом Бобби Халлом.

«В 1996 году я ездил играть в Канаду на чемпионат мира среди ветеранов. Там было очень много команд. И был среди гостей Бобби Халл. Я помню, мы ещё с Николаем Масловым (бывший форвард СКА, капитан команды. — Прим. «Чемпионата») подошли к нему и сделали совместное фото. Вот такое получилось знакомство.

Это действительно был выдающийся форвард? Очень большой мастер. Отличал его сильный бросок. Здорово и точно бросал. Техническое исполнение этого элемента было очень хорошее по тем временам, да и по нынешним тоже. Вратарям сложно было «тащить» такие шайбы. И, когда Третьяк стоял в воротах сборной СССР в матчах с Канадой в Суперсерии 1974 года, он отражал броски Халла благодаря выбору позиции. Третьяк был высокий вратарь, перекрывал большую часть ворот. А реагировать на броски Халла было трудно — реакция порой не спасала. Шайба летела как пуля. Все отмечали именно это качество Бобби Халла.

С броском Овечкина бросок Халла можно сравнить? Овечкин в определённой степени — последователь канадца. Если бы Саша не обладал мощным, поставленным броском, он не забросил бы в НХЛ 812 шайб. Овечкин — тоже звезда, его знают в Северной Америке так же, как в нашей стране знают великих канадских игроков — Бобби Халла, Горди Хоу, Фила Эспозито», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

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