Главный тренер «Трактора» Гатиятулин: характер стараемся проявлять в каждой игре

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итог матча с московским «Динамо» (2:1) и рассказал про изменения в спецбригадах.

«Пятый матч через день. Было видно, что долго входили в игру. Уступали по скорости в первом периоде, в начале второго соперник нас поджал. Пытались сбить скорость, старались контролировать шайбу. На экваторе матча смогли перестроиться и отодвинуть игру от своих ворот. Важная победа, важные два очка.



Будут ли изменения в спецбригадах? Будем смотреть. В поездке поставили Михаила Горюнова-Рольгизера, он неплохо смотрелся. Сегодня почувствовал себя плохо, отправили на обследование. Выбыл на неопределённый срок. В начале сезона наигрывали Петю Хохрякова, вернулись к этому сочетанию. Через тренировки будем смотреть. У кого будет лучше получаться, тот и будет играть.

Впереди тяжёлый выезд? Вызовем ребят из «Челмета», переговорим, кто в какой форме. Сильнейшие будут в составе.

Сегодня сумели проявить характер после тяжёлого поражения в Казани? Характер стараемся проявлять в каждой игре. Важно было восстановиться. Все ребята понимают, в каком мы положении находимся. Важно было сегодня победить.

Никита Тертышный вновь забил после долгого перерыва? Возможно, где-то копится усталость. Если есть свежесть, то он в движении добавляет и сразу игра пятёрки улучшается. Выделять никого не буду. Все ребята сегодня молодцы.



В этом сезоне у «Трактора» три очка с «Динамо», раскусили их тактически? Первое – это характер. Сейчас характер и воля более важны, чем тактические моменты. Непростой соперник, крупная и габаритная команда», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».

В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 3 февраля (17:00 мск).