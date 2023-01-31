Главный тренер «Трактора» Гатиятулин: характер стараемся проявлять в каждой игре

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итог матча с московским «Динамо» (2:1) и рассказал про изменения в спецбригадах.
«Пятый матч через день. Было видно, что долго входили в игру. Уступали по скорости в первом периоде, в начале второго соперник нас поджал. Пытались сбить скорость, старались контролировать шайбу. На экваторе матча смогли перестроиться и отодвинуть игру от своих ворот. Важная победа, важные два очка.
Будут ли изменения в спецбригадах? Будем смотреть. В поездке поставили Михаила Горюнова-Рольгизера, он неплохо смотрелся. Сегодня почувствовал себя плохо, отправили на обследование. Выбыл на неопределённый срок. В начале сезона наигрывали Петю Хохрякова, вернулись к этому сочетанию. Через тренировки будем смотреть. У кого будет лучше получаться, тот и будет играть.
Впереди тяжёлый выезд? Вызовем ребят из «Челмета», переговорим, кто в какой форме. Сильнейшие будут в составе.
Сегодня сумели проявить характер после тяжёлого поражения в Казани? Характер стараемся проявлять в каждой игре. Важно было восстановиться. Все ребята понимают, в каком мы положении находимся. Важно было сегодня победить.
Никита Тертышный вновь забил после долгого перерыва? Возможно, где-то копится усталость. Если есть свежесть, то он в движении добавляет и сразу игра пятёрки улучшается. Выделять никого не буду. Все ребята сегодня молодцы.
В этом сезоне у «Трактора» три очка с «Динамо», раскусили их тактически? Первое – это характер. Сейчас характер и воля более важны, чем тактические моменты. Непростой соперник, крупная и габаритная команда», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».
В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 3 февраля (17:00 мск).
- 31 января 2023
-
20:53
-
20:32
-
20:13
-
20:06
-
19:58
-
19:49
-
19:40
-
19:11
-
18:55
-
18:37
-
18:28
-
18:13
-
17:46
-
17:37
-
17:23
-
17:09
-
17:00
-
16:51
-
16:39
-
16:31
-
16:22
-
16:05
-
15:50
-
15:20
-
14:58
-
14:35
-
14:10
-
13:52
-
13:20
-
12:49
-
12:19
-
11:55
-
11:21
-
10:53
-
10:20