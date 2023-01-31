«Спартак» после поражения от «Сочи» покинул зону плей-офф

«Спартак» после домашнего поражения от «Сочи» покинул зону плей-офф.

Красно-белые после 58 матчей имеют в активе 58 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. После победы «Северстали» над «Металлургом» (4:1) череповецкий клуб поднялся на седьмое место в таблице Запада. На восьмом месте в таблице Западной конференции — минское «Динамо» с 59 очками.

У «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ осталось 10 матчей. В следующей игре красно-белые сыграют дома с нижнекамским «Нефтехимиком».

Напомним, в Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимал на своём льду «Сочи». Победу со счётом 4:3 одержали гости.