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Буше и Хамидуллин устроили яркую драку в матче «Адмирал» — «Авангард»

Буше и Хамидуллин устроили яркую драку в матче «Адмирал» — «Авангард»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Авангардом». Идёт третий период — счёт 2:2.

В середине третьего периода произошла яркая драка хоккеистов. Нападающий «Авангарда» Рид Буше схлестнулся с защитником «Адмирала» Динаром Хамидуллиным. Сначала хоккеисты обменялись толчками и ударами клюшкой, затем решили сбросить перчатки и выяснить отношения на кулаках. Драка получилась эмоциональной, по итогам которой оба хоккеиста получили по семь штрафных минут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Б
Авангард
Омск
0:1 Грицюк (Шарипзянов) – 03:04 (5x4)   1:1 Берлёв (Горшков, Метальников) – 03:27 (5x5)   1:2 Ткачёв (Найт, Буше) – 15:36 (5x5)   2:2 Шэн (Елисеев, Гутик) – 33:13 (5x4)   2:3 Буше – 65:00

Напомним, в прошлом матче между этими командами победу в овертайме одержал «Адмирал» со счётом 2:1.

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