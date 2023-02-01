«Такой у меня «Адмирал», по-другому не вижу». Тамбиев порассуждал о философии клуба

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, что доволен игрой подопечных в последних матчах. В четырёх матчах с «Сибирью» и «Авангардом» владивостокский клуб набрал шесть очков, ни разу не уступив в основное время.
«В серии с сибирскими клубами я прежде всего доволен игрой. Вижу, что вернулась наша философия, а то немного фокус сместился. Ребята выполняют то, что мы просим, и тогда мы набираем очки. Если нет – то приходится намного сложнее. Такой у меня «Адмирал» в этом году, по-другому команду я не вижу.
Я весь сезон не отвлекаюсь на перелёты, логистику, трату сил. Мы тренируемся, готовимся, восстанавливаемся. Сейчас едем в поездку, а после неё видно будет, остались ли у нас силы на финишный рывок в регулярке. Я и сам не расслабляюсь, и ребятам не позволяю. Мы готовимся, выходим и играем в хоккей. А там посмотрим, куда течение вынесет. На Востоке сейчас вообще невозможно что-то прогнозировать, все бьются, стараются, хотят играть в плей-офф», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 1 февраля 2023
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