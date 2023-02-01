Тамбиев — о буллитах с «Авангардом»: вратарь бился до конца, а форварды бросали без идей

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев покритиковал нападающих дальневосточного клуба за слишком безыдейное исполнение послематчевых буллитов в матче с «Авангардом» (2:3 Б).

«Считаю, что неплохой матч, равный матч. Много хороших действий мы сделали сегодня, это в копилку нам. Доволен ребятами, их выполнением задания и их игрой. Единственное, что не понравилось – это серия буллитов. Надо более креативно исполнять буллиты, я сейчас ребятам об этом сказал. Вратарь наш бился до конца, сражался в этой серии против очень мастеровитых нападающих, пропустил только один раз. Форварды же наши бросали без идей.

Почему такие упорные матчи с «Авангардом»? Да я даже не знаю… Сейчас все такие игры в КХЛ. Назовите хоть один проходной матч для «Адмирала», который бы мы выиграли с явным преимуществом, где я бы после второго периода стоял бы и отдыхал на скамейке. У нас все матчи такие. Так вырабатывается характер команды, философия. Всё не так просто, с трибун легче смотреть, чем с лавки», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.