Чирлидерши поддерживали ЦСКА, вратарь «Куньлуня» гипнотизировал шайбу. Лучшие фото матча
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1 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал волевую победу над пекинским «Куньлунем». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу команды Сергея Фёдорова. Изначально «армейцы» проигрывали со счётом 0:2 по ходу первого периода. Михаил Григоренко и Тахир Мингачёв отличились дублями.
С 78 результативными баллами после 57 встреч армейцы располагаются на четвёртой строчке в таблице Запада.
Эта победа позволила ЦСКА досрочно оформить выход в плей-офф КХЛ.
В следующем матче регулярного сезона ЦСКА КХЛ примет в домашнем матче уфимский «Салават Юлаев».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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