Чирлидерши поддерживали ЦСКА, вратарь «Куньлуня» гипнотизировал шайбу. Лучшие фото матча

1 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал волевую победу над пекинским «Куньлунем». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу команды Сергея Фёдорова. Изначально «армейцы» проигрывали со счётом 0:2 по ходу первого периода. Михаил Григоренко и Тахир Мингачёв отличились дублями.

С 78 результативными баллами после 57 встреч армейцы располагаются на четвёртой строчке в таблице Запада.

Эта победа позволила ЦСКА досрочно оформить выход в плей-офф КХЛ.

В следующем матче регулярного сезона ЦСКА КХЛ примет в домашнем матче уфимский «Салават Юлаев».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.