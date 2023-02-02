А. Юдин: в матчах СКА и «Локомотива» на судей как будто затмение находит

Бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин прокомментировал итоги матча СКА и «Локомотива» в Санкт-Петербурге (1:2).

«Сегодня было гораздо интереснее, чем в прошлой игре в Ярославле, но в матчах этих команд какое-то затмение находит на судей. СКА в прошлый раз за толчок плечо в плечо 5 минут выписали, ещё раньше в Ярославле чуть Бардакова не убили, а сегодня за расквашенный нос и хлещущую кровищу «Локомотиву» вообще ничего не дали, хотя арбитр сзади ехал и смотрел. И после этого ещё и гол – конечно, стадион в Питере гудел, как улей. А что потом творилось? Ниточки игры потеряли – удаляли уже без разбора как будто. Тут по своему опыту могу сказать, что арбитр должен в десять раз внимательнее быть, когда на льду такие страсти, и ещё десять раз подумать над каждым своим решением, потому что заискрить может будь здоров. Если бы команды не остудились немного в перерыве, неизвестно, что бы в третьем было, и судьи с этим вряд ли бы справились. Но атмосфера, конечно, на трибунах, была просто супер, Ледовый и так всегда живёт игрой, а тут прям совсем захлестнуло.

СКА выводы после Ярославля точно сделал, даже несмотря на поражение – сегодня и по вбрасываниям подтянули, и атаковали много, и бросали: 44 в створ и ещё 25 Локомотив заблокировал. Исаев у «Локомотива» здорово сыграл, но и повезло ярославцам, конечно, прилично тоже – первый гол СКА сам себе забил, а второй вообще не должен был состояться, если уж на то пошло. Питеру сейчас надо поработать над реализацией, держать голову в холоде. Конец чемпионата не самый простой, но такие матчи тоже нужны, чтобы посмотреть, что и где подкрутить, чтобы заработало», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».