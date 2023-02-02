Судейский скандал в матче СКА и вынос «Салавата». Итоги игрового дня КХЛ

В Западной конференции определены уже четыре участника плей-офф, а на Востоке продолжает разгораться битва за восьмёрку.

1 февраля в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Шайбы в составе хабаровчан забрасывали Сергей Дубакин, Ярослав Лихачёв и Ян Дрозг. Голкипер «Амура» Янис Калниньш отразил все 27 бросков по воротам. В концовке матча «Сибирь» имела две попытки большинства, в том числе в формате «5х3», но не смогла забросить шайбу. «Амур» взял реванш за поражение от новосибирской команды в овертайме в прошлом матче.

Хабаровский клуб одержал важную победу и догнал «Нефтехимик» в турнирной таблице Восточной конференции. Стоит заметить, что «волки» по дополнительным показателям сохранили за собой текущее восьмое место, но при этом у «тигров» есть один матч в запасе относительно нижнекамского коллектива. Борьба за восьмое место продолжает разгораться.

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Шайбы в составе «Авангарда» забрасывали Владимир Ткачёв и Арсений Грицюк. Голы за «Адмирал» забивали Павел Шэн и Антон Берлёв. В середине третьего периода произошла яркая драка хоккеистов. Нападающий «Авангарда» Рид Буше схлестнулся с защитником «Адмирала» Динаром Хамидуллиным. Сначала хоккеисты обменялись толчками и ударами клюшкой, затем решили сбросить перчатки и выяснить отношения на кулаках. Драка получилась эмоциональной, по её итогам оба хоккеиста получили по семь минут штрафа.

На первых минутах овертайма «Авангард» заменил вратаря на полевого игрока, но забросить шайбу не сумел и через пару минут вернул голкипера. Затем тренерский штаб омской команды вновь снял вратаря за две с небольшим минуты до конца овертайма, которые «Авангард» полностью провёл в зоне соперника, но забить гол не смог.

Примечательно, что в этот момент омский клуб даже мог потерпеть поражение, когда американский нападающий омского клуба Буше неточно бросил по воротам «Адмирала», шайба после броска форварда попала в закругление и вылетела из зоны. Шайба изменила своё направление и едва не заползла в пустые ворота «Авангарда». В итоге судьба матча решилась в серии буллитов, где автором единственной реализованной попытки стал всё тот же Буше.

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На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Воронков с передач Ильи Сафонова и Динара Хафизуллина. На 19-й минуте периода восстановил равенство в счёте Антон Сагадеев с передач Адиля Бекетаева и Кирилла Савицкого. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки вновь вывел хозяев вперёд Михаил Глухов, и этот гол так и остался решающим в матче.

Как было рассказано выше, ранее сегодня новосибирская «Сибирь» уступила с сухим счётом хабаровскому «Амуру» (0:3). У сибиряков 75 очков после 59 матчей. У казанского клуба также 75 очков, но «Ак Барс» вышел на первое место из-за большего количества побед в овертаймах.

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Команда Игоря Ларионова уверенно вынесла «Салават Юлаев» (5:1) на домашнем льду, забив пять голов уже к 22-й минуте матча, причём четырежды подряд нижегородцы отличились при игре в большинстве.

Таким образом, «Торпедо» одержало пятую победу подряд, обыграв также на этом отрезке ЦСКА (3:1), «Спартак» (4:0), минское «Динамо» (3:2 Б) и СКА (2:1 Б). Нижегородцы набрали 80 очков в 58 матчах и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» стало вторым клубом в сезоне, обеспечившим себе выход в плей-офф. Первым это сделал СКА.

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На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Марат Хуснутдинов с передач Дамира Жафярова и Александра Никишина. На четвёртой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Георгий Иванов. На 15-й минуте периода гостей вывел вперёд Михаил Беляев с передач Александра Елесина и Рушана Рафикова.

Гол Беляева оказался победным и спровоцировал большой судейский скандал. В моменте до гола в зоне ярославцев защитник «Локомотива» Андрей Сергеев попал клюшкой по лицу игрока СКА Эмиля Галимова, у которого впоследствии пошла из носа кровь. Судьи долго совещались, однако удаления не дали, так как ни один из арбитров не увидел момента нарушения.

После засчитанной шайбы на льду началась серия стычек, в одной из которой едва не пострадал главный тренер СКА Роман Ротенберг. В ходе заварушки он в жёсткой форме высказал претензии игрокам ярославцев, и одна из клюшек игроков чуть не попала в Ротенберга. В третьем периоде голов забито не было, в результате чего СКА потерпел третье поражение подряд. В свою очередь, «Локомотив» присоединился к «Торпедо», также оформив в среду досрочный выход в плей-офф.

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В самом результативном матче игрового дня ЦСКА сломил сопротивление «Куньлуня» и также гарантировал себе участие в плей-офф. Таким образом, в Западной конференции определены уже четыре участника розыгрыша Кубка Гагарина.

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Расписание на 2 февраля: