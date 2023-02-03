«На льду дружба заканчивается». Сорокин — о взаимоотношениях с Шестёркиным

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, что они с вратарём «Рейнджерс» Игорем Шестёркиным являются друзьями, но только не во время очных противостояний на льду.

«На льду мы не друзья. Дружба заканчивается, когда я играю в матче против него. После игры, да, мы можем встретиться, мы можем посмеяться, но не на льду. Он мой хороший друг, я являюсь крёстным отцом его сына Тимофея. Мы переписываемся каждую неделю», — цитирует Сорокина пресс-служба НХЛ.

Шестёркин и Сорокин примут участие в совместном конкурсе вратарей на Матче звёзд НХЛ. Россияне впервые примут участие в звёздном уик-энде НХЛ. Ранее оба голкипера выступали в КХЛ за армейские клубы.

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.