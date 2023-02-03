Шестёркин: ещё 10 лет назад участие в Матче звёзд НХЛ нам с Сорокиным казалось шуткой

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин дал понять, что счастлив быть на Матче звёзд НХЛ вместе с российским голкипером «Айлендерс» Ильёй Сорокиным. Россияне впервые примут участие в звёздном уикенде НХЛ.
«Это удивительно. Если бы я сказал ему 10 лет назад, что мы будем участвовать в Матче звёзд НХЛ, он бы ответил: «Да ладно, ты шутишь». Он отличный парень. Мы стараемся помогать друг другу не только на хоккейной площадке, но и в жизни. Если что-то случится, мы можем позвонить друг другу», — цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.
Шестёркин и Сорокин примут участие в совместном конкурсе вратарей на Матче звёзд НХЛ. Ранее оба голкипера выступали в КХЛ за армейские клубы. Сорокин является крёстным отцом сына Шестёркина — Тимофея.
Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.
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