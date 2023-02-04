Ice Girl танцевала на льду, талисман развлекал фанатов. «Спартак» — «Нефтехимик»: фото

3 февраля в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Нефтехимик» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Нижнекамска.

На 15-й минуте Рафаэль Бикмуллин вывел нижнекамскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Михаил Сидоров и Семён Кизимов. На 27-й минуте Евгений Кашников, реализовав численное большинство после паса Андрея Чивилёва, удвоил преимущество гостей. На 46-й минуте Павел Порядин с передачи Энтони Камары забросил третью шайбу.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Нефтехимик» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 5 февраля в гостях сыграет с «Витязем». «Спартак» 7 февраля в Минске встретится с местным «Динамо».