Агент Барбашёва прокомментировал слухи о том, что «Сент-Луис» может обменять Ивана

Дэн Мильштейн, агент российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, прокомментировал слухи о возможном обмене его клиента.
Ранее журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли рассказал, что «Сент-Луис» не собирается подписывать новый контракт с форвардом и намерен обменять его в ближайшие несколько недель.
«Хотя мы хотели бы оставить тему будущего контракта Ивана Барбашёва или его возможность выйти на рынок свободных агентов вне публичных обсуждений, я могу подтвердить, что отчёт Фрэнка Серавалли неточен», — написал Мильштейн на своей странице в «Твиттере».
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 27-летний российский форвард принял участие в 51 встрече, в которых забросил девять шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 24 очка.
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