Овечкин — о детстве: хотелось играть с друзьями, а не выбивать бутылки с перекладины

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что использовал в детстве пластиковые бутылки для тренировки броска.

«У нас были деревянные ворота на даче, 10 шайб, мы ставили пластиковые бутылки на перекладину. Мне надо было выбить их все, чтобы можно было пойти на улицу играть. Тогда мне хотелось играть с друзьями на улице, а не вот это всё. Но уверен, в итоге мне это помогло», — цитирует Овечкина ESPN.

Напомним, Овечкин занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. На счету российского нападающего 812 шайб. Капитан «Вашингтона» отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 82 гола, у великого канадца 894 шайбы за карьеру. У Овечкина действует контракт ещё три с половиной года.