Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин — о детстве: хотелось играть с друзьями, а не выбивать бутылки с перекладины

Овечкин — о детстве: хотелось играть с друзьями, а не выбивать бутылки с перекладины
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что использовал в детстве пластиковые бутылки для тренировки броска.

«У нас были деревянные ворота на даче, 10 шайб, мы ставили пластиковые бутылки на перекладину. Мне надо было выбить их все, чтобы можно было пойти на улицу играть. Тогда мне хотелось играть с друзьями на улице, а не вот это всё. Но уверен, в итоге мне это помогло», — цитирует Овечкина ESPN.

Напомним, Овечкин занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. На счету российского нападающего 812 шайб. Капитан «Вашингтона» отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 82 гола, у великого канадца 894 шайбы за карьеру. У Овечкина действует контракт ещё три с половиной года.

Новость по теме
Экс-вратарь НХЛ: лишь пара человек из 8 миллиардов на Земле имеют бросок как у Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023