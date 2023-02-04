Экс-вратарь НХЛ: лишь пара человек из 8 миллиардов на Земле имеют бросок как у Овечкина

Экс-голкипер клубов НХЛ Кевин Уикс отметил исключительность броска российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«На планете Земля восемь миллиардов человек, и есть лишь два или три человека, которые могут бросать шайбу точно так же, как Ови. Это безумие. Судя по его загибу клюшки и тому, как быстро шайба летит после его броска, никогда не знаешь, куда она полетит. Он всё время заставляет вас гадать. Он может прошить вас броском насквозь, он может бросить мимо вас. Он просто забивает разными способами», — цитирует Уикса Washington Post.

Отметим, что сейчас 37-летний российский нападающий занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. Сейчас на счету Овечкина 812 голов, он отстаёт от Уэйна Гретцки на 82 шайбы (894).