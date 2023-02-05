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Мэттьюс — о великом голе Овечкина: у меня до сих пор мурашки по коже

Мэттьюс — о великом голе Овечкина: у меня до сих пор мурашки по коже
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс вспомнил гол российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Финикса» 16 января 2006 года, признанный лучшим в истории НХЛ по версии телеканала ESPN.

«У меня до сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю это. Я до сих пор очень живо помню этот гол. Была тишина, никто не мог поверить, что только что произошло. Все смотрели на куб, полное безумие», — цитирует Мэттьюса ESPN.

Отметим, что сейчас 37-летний российский нападающий занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. Сейчас на счету Овечкина 812 голов, он отстаёт от Уэйна Гретцки (894) на 82 шайбы. Овечкин является автором многочисленных рекордов НХЛ.

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