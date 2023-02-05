Мэттьюс — о великом голе Овечкина: у меня до сих пор мурашки по коже
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс вспомнил гол российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Финикса» 16 января 2006 года, признанный лучшим в истории НХЛ по версии телеканала ESPN.
«У меня до сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю это. Я до сих пор очень живо помню этот гол. Была тишина, никто не мог поверить, что только что произошло. Все смотрели на куб, полное безумие», — цитирует Мэттьюса ESPN.
Отметим, что сейчас 37-летний российский нападающий занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. Сейчас на счету Овечкина 812 голов, он отстаёт от Уэйна Гретцки (894) на 82 шайбы. Овечкин является автором многочисленных рекордов НХЛ.
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
13:40
-
13:30
-
13:06
-
12:45
-
12:30
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:26
-
11:10
-
11:00
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
08:45
-
08:27
-
07:30
-
06:48
-
06:21
-
06:09
-
03:45
-
03:35
-
02:19
-
01:58
-
01:24
-
01:12
-
01:11
-
01:00
-
00:55
-
00:19
-
00:06
Партнерский контент