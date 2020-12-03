Знаменитый гол Овечкина лёжа. В Америке его признали лучшим в НХЛ в XXI веке

Александр отправил шайбу в ворота команды, которой уже не существует в её прежнем виде. А 14 лет назад её тренировал великий Гретцки.

Каждый год во время межсезонья в Северной Америке составляются различные рейтинги. Некоторые издания определяют лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги, другие вспоминают самые яркие моменты в истории организации. А вот телеканал Sportsnet провёл опрос среди болельщиков для определения лучшего гола XXI века.

Голосование проходило в несколько этапов на сайте и в социальных сетях североамериканского телеканала. В финал опроса вышел гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, забитый им в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году, и шайба экс-форварда «Коламбус Блю Джекетс» Рика Нэша. Российский форвард победил в финальном голосовании, набрав 55,1% голосов. Вспоминаем, как была заброшена легендарная шайба.

Гол Овечкина в ворота «Финикса» признан лучшим в XXI веке по версии читателей Sportsnet

О матче между «Вашингтоном» и «Финиксом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Финиксом» прошёл 16 января 2006 года на «Глендэйл-Арене» в Финиксе. Проводящий дебютный сезон в лиге Овечкин открыл счёт на 15-й минуте первого периода, забросив 31-ю шайбу в регулярке. Хозяевам удалось отыграться спустя три минуты благодаря голу легенды «койотов» Шейна Доуна. В оставшееся время забивали исключительно игроки столичной команды.

В начале второго периода отличился Бен Клаймер (через несколько лет этот американский нападающий проведёт без малейшего блеска один сезон в КХЛ в составе минского «Динамо»). Через несколько минут успех отпразднует литовский нападающий Дайнюс Зубрус, для которого забитый гол станет 11-м в чемпионате. Ещё до перерыва Бретт Саттерби и Мэтт Брэдли доведут счёт до крупного, отправив ещё две шайбы в ворота.

В заключительном периоде в ворота голкипера «Финикса» Брайана Буше влетит всего одна шайба, но она станет лучшей в истории НХЛ за последние 20 лет. Овечкин подобрал шайбу в средней зоне, пересёк синюю линию по правому флангу и стал смещаться в центр на защитника Пола Мару. Овечкин попытался обыграть его на паузе, но упал. Тем не менее он сохранил контроль над шайбой, перевернулся на спину и отправил шайбу мимо удивлённого голкипера Буше в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Что говорили участники матча о легендарном голе россиянина?

«Брендан Уитт выбросил шайбу в среднюю зону, и я на полной скорости подобрал её. Я убрал её под себя, перевернулся на спину и как-то отправил её в ворота. Мне повезло, гол получился красивым. Просто повезло. Удача? Техника? Я не знаю. Зовите это как угодно», — позже делился воспоминаниями российский форвард.

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«Даже игроки соперника это комментировали! Когда Алекс катился к своей скамейке, чтобы получить поздравления, Гретцки сказал: «Хороший гол», — с гордостью вспоминал бывший тренер «Кэпиталз» Глен Хэнлон.

«Каждый год пишу Овечкину в этот день». Вратарь Буше не может забыть легендарный гол Ови Прошло почти 15 лет, а экс-голкипер «Финикса» помнит всё, будто это было вчера. Тогда Великая Восьмёрка испортила Буше весь день.

«Январь и февраль – сложные месяцы для игры, мотивация в это время не такая высокая, как в марте, апреле или мае. Да, я, как и все, наверное, просто уже ждал финальной сирены. Это был непростой матч для меня. Я неважно сыграл, моя уверенность в себе к концовке уже пошатнулась.

Это был шестой гол «Вашингтона» в матче, который закончился со счётом 6:1. У Овечкина не было никаких причин лезть из кожи вон в этом эпизоде, чтобы забить очередной волшебный гол. Он нёсся на полной скорости, я уже к тому времени знал, что у него великолепный бросок. У него не было вариантов для передачи, так что я действовал агрессивно, довольно далеко выкатился из ворот. Я-то думал, что он просто протащит шайбу и нанесёт бросок из-под защитника.

Когда Овечкин нанёс бросок, я даже не осознавал, что он бросил лёжа на спине, только видел, как летит шайба. Когда я попытался до неё дотянуться, то понял, что я в беде, это будет гол», — рассказал Буше.

Какой гол занял второе место в голосовании?

Второе место в голосовании заняла шайба бывшего нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Рика Нэша. По иронии судьбы, свой гол канадский форвард также забил в ворота «Финикс Койотс». Произошло это 18 января 2008 года, то есть практически день в день спустя два года после знаменитого гола Овечкина. Любопытно, что в том матче «Финикс» также принимал «Коламбус» на своей домашней арене в Глендэйле. А ещё одним совпадением является фигура главного арбитра – обе встречи судил Марк Жоанетт.

Видео гола Рика Нэша

Пожалуй, вся разница между шайбами Овечкина и Нэша заключается лишь в том, какую роль они сыграли в матче. Если Александр отличился при счёте 5:1 в пользу своей команды, когда исход встречи уже был ясен, то гол Рика оказался ключевым в матче. Канадский форвард получил шайбу в средней зоне за минуту до окончания основного времени, когда счёт на табло был равным – 3:3. Рик сначала эффектно убрал со своего пути Дерека Морриса, затем переиграл Кита Балларда, после чего поймал на ошибке шведского вратаря Микаэля Телльквиста. Будущий голкипер рижского «Динамо» и «Ак Барса» попытался выбить шайбу у Нэша на движении, однако в итоге остался отыгранным и не сумел помешать Рику забить победный гол.

Где сейчас «Финикс»?

До 1996 года клуб выступал в Виннипеге под названием «Виннипег Джетс». 28 апреля 1996 года прежний «Виннипег» провёл свой последний матч, проиграв в плей-офф «Детройт Ред Уингз» со счётом 1:4. В момент переезда состав «Виннипега» мог похвастаться сильными хоккеистами: Ткачук, Селянне, Жамнов, Нумминен, Доун, Твердовский, Хабибулин и многие другие. В ходе сезона-2000/2001 у команды появилась новая группа владельцев во главе с Уэйном Гретцки.

Именно легендарный канадец и тренировал «Финикс» в сезоне-2005/2006, когда Овечкину посчастливилось забить свой исторический гол. Гретцки проработал главным тренером «Финикса» до 2009 года, когда уступил место на тренерском мостике Дэйву Типпетту. Тогда же у «Финикса» начались серьёзные финансовые проблемы: клуб обанкротился и стал собственностью НХЛ.

Самое страшное позади? Предваряя вступление "Финикс Койотс" в очередной сезон, впервые за пять лет можно спокойно говорить о хоккее и только о хоккее.

В июле 2013 года городской совет Глендейла одобрил сдачу домашней арены «койотов» в долгосрочную аренду фирме Renaissance Sports and Entertainment. В августе 2013 года НХЛ продала команду группе компаний IceArizona Acquisition Co LLC. Новые владельцы клуба подтвердили, что команда останется в Глендейле и будет переименована в «Аризону Койотс» с сезона-2014/2015. Именно под таким названием команда сейчас и продолжает выступать в НХЛ.