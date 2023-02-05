«Сибирь» сломила сопротивление «Адмирала» в овертайме домашнего матча

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Адмиралом». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 2:1 в овертайме.
На 24-й минуте матча счёт в большинстве открыл нападающий «Сибири» Тейлор Бек с передач Тревора Мёрфи и Владимира Бутузова. «Адмиралу» удалось отыграться лишь в середине третьего периода, когда бросок Николая Чебыкина в большинстве достиг цели. Ему ассистировали Либор Шулак и Александр Горшков. Победный гол в овертайме на счету Алексея Яковлева.
«Сибирь» сравняла счёт в противостоянии с «Адмиралом» текущего сезона. В четырёх матчах между этими соперниками счёт 2-2. «Адмирал» потерпел второе поражение подряд и 7 февраля встретится с «Торпедо». «Сибирь» 7 февраля примет на домашнем льду «Трактор».
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