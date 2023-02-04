«Лучший гол вечера!» Буллит сына Овечкина привёл Америку в восторг

Он реализовал выход «три в ноль» с папой и Кросби, исполнив гол без броска в стиле Кучерова.

Когда Александр Овечкин подтвердил, что в этом году едет на Матч звёзд, наверняка он держал в голове своего старшего сына Сергея. Ови-младший обожает хоккей и уже достаточно взрослый не только чтобы запомнить это событие, но и чтобы принять в нём самое непосредственное участие. Неудивительно, что Сергей Овечкин стал главной звездой мастер-шоу.

«Всем нравится быть на Матче звёзд. Ты играешь с лучшими игроками, проводишь с ними время, получаешь удовольствие. А особенно теперь, когда у меня два сына. Один из них сходит с ума по хоккею. Сергей точно хочет поучаствовать в Матче звёзд.

Я – не любимый игрок своего сына, нет. Обе-Кюбель его любимый. Ещё он хочет увидеть Кросби, Макдэвида. Я ему уже надоел», — шутил Ови-старший.

Овечкин с сыном и Сидни Кросби вместе появились на красной дорожке, фотографировались с Коннором Макдэвидом, Сергей был в центре внимания и на раскатке. Он общался с Кириллом Капризовым на скамейке и тренировал бросок с помощью Ильи Сорокина. Позже Овечкина попросили составить рейтинг нянь для его сына. «Капризов – номер два, номер один – Сорокин», — сказал он.

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В конкурсе на самый красивый буллит Овечкин и Кросби были заявлены как команда. Двое величайших игроков своего поколения пригласили на лёд Сергея и разыграли с ним «три в ноль». Ови-младший исполнил на Роберто Луонго гол без броска в стиле Никиты Кучерова. Судьи оценили этот звёздный буллит исключительно на «десятки», присудив ему победу.

«Ови-младший затмил всех», — отметили в соцсетях NBC Sports Washington.

«Лучший гол вечера», — заявили в Spittin’ Chiclets.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Приятно было поучаствовать в конкурсе с Ови и его сыном. Приятно было увидеть Лу, я-то думал, что уже закончил бросать по его воротам. Весёлый момент, знаю, что сын Овечкина любит хоккей, было круто увидеть его на льду», — поделился впечатлениями Кросби.

«Это было очень круто, думаю, всем понравилось. Сергей был счастлив, постоянно улыбался, всегда спрашивал, когда уже начнётся хоккей. Он немного расстроился, когда всё закончилось. В целом – топ, ребята веселятся.

Сделать это с Сидом – особенный момент. Фанатам понравилось, нам тоже. Это здорово для игры, здорово для нас обоих. И для Сергея. Сложно сказать, кто подал эту идею, я хотел вывести Сергея на лёд, но знал, что будет тяжело придумать что-то вместе с ним. Но обе стороны сказали: «Давайте сделаем это». Сергей исполнил отличный финт, я думал, он будет бросать щелчком. Он учится. Много видео смотрит. Неважно, кто забивает, он всегда разговаривает сам с собой, всегда старается повторить финты. Сергей – фанат хоккея, 100%», — рассказал Овечкин-старший.

Больше всех был счастлив Сергей.

ВИДЕО

Также Овечкин был заявлен в конкурсе на самый сильный бросок, который уже выигрывал в 2018 году. Но на сей раз проиграл нападающему «Ванкувера» Элиасу Петтерссону, который показал скорость 165,7 км/ч.

«Думаю, он немного мухлевал. Потому что, если на него посмотреть, не думаю, что он…. Да нет, шучу. Он молодец. Я первым броском промазал и подумал: «Ну ладно, неважно». Главное – повеселиться. Наверное, первый бросок был сильнее 160 км/ч, шайба оставила отметину на штанге. Странно, что его скорость не дали, просто написали: «промах». Я такой: «Что? Я же попал по воротам. Дайте мне хоть что-то», — рассказал Овечкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Забег на скорость выиграл Андрей Свечников, показавший результат 13,699 секунды. «Мне повезло, что Макдэвид не участвовал», — пошутил довольный нападающий «Каролины», который сразу после победы позвонил по видеосвязи своему брату Евгению.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В других конкурсах россияне не были так удачливы. Артемий Панарин участвовал в бросках на точность, хотя ещё накануне шутил, что не понимает, почему его выбрали на этот конкурс. «У меня 13 голов, маловато. Не знаю, почему заявили меня».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В предварительном раунде россиянин показал третий результат после Коннора Макдэвида и Брока Нельсона, позже проиграв последнему в полуфинале. Макдэвид же, показавший сумасшедшую скорость и точность с первой попытки, тоже срезался в полуфинале, а победителем стал Нельсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а приз за самый творческий подход должен получить Мэттью Ткачук. Он великолепно передал на льду атмосферу солнечной Флориды. Вышел исполнять в шортах и гавайской рубашке с братом Брэди в качестве группы поддержки и Александром Барковым в роли спасателя. Луонго по этому случаю надел тёмные очки. Задумка шикарная, и исполнение на 10 из 10.