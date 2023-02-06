Гендиректор «Торпедо»: отсутствие предсезонки — заблуждение. Первая тренировка была огонь!

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о работе тренеров команды по физической подготовке.
«Есть мнение, что команде может не хватить физики на финише из-за отсутствия классической предсезонки? И как оценить работу тренера по физподготовке Филиппа Арзамасова, являющегося сторонником более гибкого подхода? У нас два очень сильных тренера – Арзамасов и Емельянов. Когда Филипп сюда приехал, меня зацепило, что они очень долго разговаривали между собой. Нашли друг друга и на одном языке говорили. Видение подготовки у них, наверное, иное, но более современное.
Отсутствие предсезонки у «Торпедо» – это очень-очень глубокое заблуждение. Не знаю, как у остальных, но у нас предсезонка началась с самой первой тренировки. Первая тренировка была просто огонь! Но Игорь Николаевич всех предупреждал, в каком состоянии должны вернуться ребята и к чему должны быть готовы.
Мы первый раз играем такое количество матчей, так что работу тренеров по физподготовке нельзя недооценивать. Держать команду в тонусе на протяжении 50 игр без пауз, со всеми разъездами и переездами очень непросто. У меня к ним вопросов практически нет. Иногда дискутируем, когда мне самому интересны какие-то вещи.
Сейчас уже необязательно бегать кроссы по десять километров, поднимать какое-то количество тонн, как это было раньше. Сейчас много вариантов, как готовиться более современно и куда более продуктивно.
Тренеры по большей части делают всё отдельно, но Ларионов в курсе происходящего. В каких-то моментах он делает корректировки. Не могу сказать, что они значительные. У каждого тренера свой сектор работы. Пока справляемся», — цитирует Харламова Metaratings.ru.
Нижегородский клуб занимает второе место в таблице Запада, набрав 82 очка. В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с «Адмиралом».
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