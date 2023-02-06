Кросби — о Макдэвиде: он просто становится всё лучше. Это страшно

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о канадском нападающем «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.

«Он просто находит способ становиться всё лучше. Он доминирует. Он играет в одном из сезонов (например, 2021/2022), и ты думаешь: «Окей, его будет трудно остановить». А потом он начинает этот сезон и делает то же самое, но уже лучше.



Он просто продолжает становиться всё лучше… когда парень так играет, это страшно», — приводит слова Кросби Sportsnet.

Напомним, канадский нападающий Макдэвид был задрафтован в 2015 году «Эдмонтоном» в первом раунде под общим первым номером. В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний форвард принял участие в 50 матчах, в которых забросил 41 шайбу и отдал 51 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 92 очка.