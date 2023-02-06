Панарин прокомментировал возможность воссоединиться с Патриком Кейном в «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал возможность воссоединиться со своим бывшим одноклубником Патриком Кейном в составе «рейнджеров».
«У меня есть телефон Nokia, поэтому я не читаю новости», — приводит слова Панарина The Athletic.
Отметим, что россиянин играл с американским нападающим с 2015 по 2017 год в «Чикаго Блэкхоукс», они выступали преимущественно в одном звене. В своём первом сезоне в составе «чёрных ястребов» Панарин сыграл 80 встреч в регулярном чемпионате, набрав 77 (30+47) очков. По итогам того сезона россиянин выиграл «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку года.
В 2017 году дуэт Панарина и Кейна распался, поскольку «Чикаго» обменял Артемия в «Коламбус Блю Джекетс».
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