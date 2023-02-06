Александр Овечкин объяснил, почему пьёт колу прямо во время матчей НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём рационе. Кроме того, он ответил на вопрос, что обычно пьёт во время матчей. Как отмечали многие одноклубники Овечкина, россиянин прибегает к употреблению не самой здоровой пищи.

«В Вашингтоне я ем всегда одно и то же – спагетти с соусами. На выездах ем салаты, супы, спагетти и курицу с пармезаном.



Что у меня налито в бутылку во время матчей? Кола. В первый сезон мой массажист, он был профессиональным марафонцем, сказал мне, что для энергии пьют колу. Не знаю, даёт ли она энергию, но вроде работает», — сказал Овечкин ESPN.

Напомним, россиянин проводит в Национальной хоккейной лиге 18-й сезон. За это время Овечкин успел забросить 812 шайб.