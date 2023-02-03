Ови попал в топ-100 лучших игроков в современной истории НХЛ. В 37 лет он не собирается останавливаться.

Почему Овечкин до сих пор так хорош? Дело в сыновьях и долгожданном чемпионстве

В этом сезоне The Athletic запустил серию статей о 99 лучших игроках современной НХЛ (сотый, то есть первый, по умолчанию — Уэйн Гретцки). На шестом месте рейтинга расположился лучший российский хоккеист и один из лучших в мире, в перспективе главный снайпер в истории хоккея — Александр Овечкин.

«Чемпионат» приводит перевод этой статьи.

«Уэйн Гретцки забил 23 гола в 37 лет. Горди Хоу наколотил 29 шайб, Бретт Халл — 30.

Примерно с таким же количеством километров на одометре Алекс Овечкин оставил за собой и теперь наблюдает в зеркало заднего вида Великого, Мистера Хоккей и Золотого Бретта — за 2,5 месяца до конца регулярного чемпионата.

Если капитан «Вашингтон Кэпиталз» останется в своём нынешнем темпе — а если он будет здоровым, нет причин подозревать, что что-то пойдёт не так, — он завершит свой 18-й сезон примерно с 50 голами в чемпионате и плюс-минус 830 за карьеру. С этого момента он помчится на полной скорости к рекордной цели в погоне за Гретцки — 894-му голу, отметке, к которой, как многие верили, никогда не удастся приблизиться — и уж тем более превзойти её.

Дом Лущишин, гуру The Athletic в плане статистике НХЛ, недавно спрогнозировал, что Овечкин завершит свою карьеру с 927 голами.

Девятьсот двадцать семь.

Новость по теме NBC Sports подсчитал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки при нынешнем темпе

Каким образом Овечкин до сих пор забивает так, как не могли великие игроки всех времён, которые были до него?

Если вы спросите Овечкина, поговорите с теми, кто знает его лучше всех, и подсчитаете все цифры, то выявите пять основных причин: последовательность, приспособляемость, долговечность, «офис Ови» и жизнь, которая смягчила его в делах вне льда и теперь вращается вокруг семьи.

«Это действительно нереально, — сказал владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис. — Я бы сказал, что сейчас он более результативный и умный игрок, а также более вовлечённый, чем когда-либо в молодости».

Александр Овечкин с семьёй Фото: Из личного архива Александра Овечкина

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Посмотрите на статистику Овечкина с тех пор, как ему исполнилось 30 лет, когда большинство игроков начинают регрессировать. Вы обнаружите поразительную стабильность. Нужно учесть:

он забил от 48 до 51 гола во всех сезонах, не затронутых COVID-19, кроме одного;

примерно треть из этих голов пришлась на игру в большинстве;

он нанёс не менее 300 бросков в каждой из этих кампаний.

Аналитика Sportslogiq также показывает единообразие во многих ключевых аспектах, хотя стоит отметить несколько важных небольших изменений.

Показатели Ови в сезоне-2022/2023 за 50 матчей:

Средние показатели 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Голы 0,4 0,6 0,63 0,71 0,53 0,65 0,63 Ожидаемые голы 0,37 0,5 0,51 0,56 0,39 0,48 0,48 Голы с пятачка 0,26 0,46 0,38 0,47 0,36 0,43 0,39 Голы из зоны перед воротами 0,1 0,2 0,11 0,16 0,18 0,18 0,18 Голы с периметра 0,15 0,13 0,25 0,24 0,18 0,22 0,22 Голы после бросков над ловушкой Неизвестно 28,60% 29,40% 25,00% 20,80% 22,00% 22,60% Голы после бросков над рукой с клюшкой Неизвестно 57,10% 35,30% 41,70% 54,20% 44,00% 41,90% Голы после бросков под ловушкой Неизвестно 4,10% 13,70% 12,50% 16,70% 12,00% 9,70% Голы после бросков под рукой с клюшкой Неизвестно 4,10% 13,70% 8,30% 8,30% 12,00% 19,40% Голы в «домик» Неизвестно 6,10% 8,80% 12,50% 0 10,00% 6,50% Время на льду в равных составах 14:37 15:55 16:30 15:45 15:16 15:48 15:30 Время на льду в большинстве 3:43 4:12 4:25 4:53 4:13 4:45 5:01 Старт в зоне атаки в равных составах 0,40% 34,60% 37,50% 35,50% 43,00% 47,60% 51,40% Шансы после прорывов 0,65 1,06 1,1 0,96 0,82 0,73 0,67 Шансы после позиционных атак 1,67 2,01 1,85 2,16 1,62 1,77 1,16 Шансы после прессинга 0,45 0,55 0,62 0,34 0,42 0,53 0,35 Шансы после рикошетов 0,24 0,22 0,16 0,21 0,38 016 0,18 Попытки бросков 7,93 8,94 8,19 9,26 8 8,48 8,31 Броски в створ 3,82 4,33 4,17 4,57 4,04 4,34 4,24 Попытки бросков в касание 2,2 2,61 2,64 2,99 2,2 3,09 2,55 Сумарное количество голов после бросков в касание 12 16 22 19 9 16 10 % попыток броска с пятачка 41,40% 49,70% 49,90% 48,70% 43,90% 45,80% 43,00%

Время игры в большинстве у Овечкина увеличивается, согласно приведённой выше статистике, он также чаще начинает игру в чужой зоне в равных составах. Это помогает, конечно. Но то же самое можно сказать и о корректировках, которые Овечкин постоянно вносит, пытаясь компенсировать возраст.

Самое последнее изменение — то, которое не отражает статистика, но замечает глаз: он прилагает больше усилий и демонстрирует больше решительности, чтобы пробиться к воротам для добиваний и подставлений.

Это изменение показало себя ярче всего в Чикаго 13 декабря 2022 года, когда он оформил 29-й из 30 своих хет-триков, присоединившись к Гретцки и Хоу в клубе игроков с 800 голами. №798 был забит из-за подбора шайбы, после чего он бросил из нижней части круга вбрасывания. Он забросил №799, находясь у самих ворот, сбоку. А юбилейный гол был забит с добивания после поперечной передачи. Официально голы забивались с 4,5, 1,5 и 1,5 метров.

«Меня совсем не удивляет, что он до сих пор забивает, — сказал Адам Оутс, который тренировал «Кэпиталз» с 2012 по 2014 год и помог Овечкину вновь обрести форму, необходимую для 50 голов после пары неудачных сезонов. — Честно говоря, у снайперов есть одна вещь, которой люди не придают должного значения, — это их мозг. Они умные ребята. Да, у него фантастический бросок, у голеадоров отличные броски. Но ещё одна вещь, касающаяся снайперов, заключается в том, что они должны наносить броски. И, чтобы делать это, им нужно находить правильные места».

Александр Овечкин Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан назвал то, что Овечкин чаще играет именно в своей зоне, «частью его эволюции» как снайпера.

«Он больше появляется в своём слоте, — сказал Маклеллан. — В целом наша команда делала упор на доставку шайбы в голевые зоны. И он сам признал, что может забить парочку дополнительных голов, играя в этой области.

Раньше он мог обыгрывать парней «один в один» за счёт силы и скорости. Он уже не игрок для быстрых прорывов. Он должен взаимодействовать с товарищами по команде и находить свои голы другими способами».

Когда 6 января «Нэшвилл» посетил Вашингтон, тренер «хищников» Джон Хайнс сказал, что заметил, составляя свой предварительный отчёт, что Овечкин начал играть ближе к площади ворот.

«Если вы посмотрите на него при игре «пять на пять», то увидите, что сейчас он забивает по-разному, — сказал Хайнс. — Ты смотришь на любого человека в любой профессии, который может работать так же долго, как он. Ови находит способы обновить себя. Он находит способы работать над своей игрой. Он никогда не бывает удовлетворён».

Ти Джей Оши, который в свои 36 лет является вторым по возрасту игроком в составе «Вашингтона», отдаёт должное Овечкину за высокий хоккейный IQ.

«Все всегда думают только о том, что Ови сидит в своём офисе в большинстве или на скорости получает шайбу в быстрой атаке, обыгрывает соперника и забивает, — сказал Оши. — Но его способность читать игру и находить пространство — это элитный уровень».

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Если лучшая способность — быть готовым выйти на лёд в любой момент, то Овечкин лучший в своём деле.

Всего за свою карьеру он пропустил 48 матчей. Из них только 28 пропусков были вызваны травмами. Остальные 20 были связаны с дисциплинарными моментами (7), протоколом COVID-19 (6), пропуском Матча всех звёзд (3), семейными обстоятельствами (2), штрафами из-за того, что проспал (1), и отдыхом перед плей-офф (1).

Но то, что номер 8 почти всегда в составе, не означает, что он всегда готов на 100 процентов. На самом деле он иногда далёк от хорошей формы.

«Он прилагает силы, чтобы справляться со всем, — сказал Маклеллан. — Он ментально сильный. Он должен получить больше признания за то, что играет, несмотря на все сложности».

На протяжении многих лет Овечкин играл с выбитыми плечами, напряжением подколенных сухожилий и мышц паха, спазмами спины, растяжениями связок колена, сильными ушибами квадрицепса и многим другим.

«Наверное, он всегда с чем-то сталкивается, — сказал тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт. — Нет никаких сомнений в том, что это большая часть его восхождения по карьерной лестнице. Ты должен играть, чтобы получать травмы».

К плей-офф большинству игроков НХЛ приходится иметь дело с чем-то таким. Однако в 2017 году Овечкин был настолько измучен травмами, что даже его товарищи по команде были ошеломлены. В первом раунде Овечкин захромал после того, как Назем Кадри из «Торонто» остановил его неоднозначным ударом бедром в колено. Во втором раунде ему потребовались обезболивающие инъекции, чтобы справиться с пульсирующей болью в подколенном сухожилии.

«Когда ты играешь так долго, как мы, то видишь некоторых парней, у которых выше терпимость к боли, — сказал Оши. — Когда я играл в «Сент-Луисе», таким был Баррет Джекман… этот парень просто не мог отсиживаться.

Ови — один из таких парней».

Овечкин сказал, что если он почувствует, что может помочь, то будет в строю.

«Для меня, — сказал он, — если ты можешь стоять на коньках, если можешь бросать, то можешь и найти другой способ игры. Конечно, если проблема в твоём плече или спине, возможно, ты не сможешь поддерживать силовую игру, как любишь. Но ты можешь играть».

Лавиолетт сказал, что готовность Овечкина играть до конца имеет ещё один эффект: она повышает терпимость к боли у всех остальных в раздевалке «Кэпс».

«Ваш капитан всегда задает тон, — сказал он. — Что ещё кто-то сделает после того, как увидит такое? Когда ты видишь, как он преодолевает некоторые вещи, с которыми ему приходится иметь дело, то говоришь: «Хорошо, я думаю, что тоже могу сыграть сегодня вечером».

Овечкин признал, что он часто преуменьшает свои травмы, говоря о них публично, потому что хочет, чтобы соперники гадали.

«Они не знают, травмирован ты или нет, — сказал он с ухмылкой. — Они всё ещё думают: «Окей, я должен быть осторожен, потому что он на льду и он любит хитовать».

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

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Ещё одна причина того, что Овечкин стабильно забивает голы, — это игра «Кэпс» в большинстве, центром которой он является. И, как писал Лущишин в 2019 году, это «область игры, на которую обычно меньше влияет возраст».

Овечкин лидирует в НХЛ по среднему игровому времени в большинстве за матч и снова движется по графику в примерно треть своих голов при численном преимуществе.

Это не удивляет Оутса, который внедрил концепцию игры «1-3-1» в большинстве в чемпионате-2012/2013, в свой первый сезон на скамейке «Вашингтона». Ранее Оутс успешно протестировал эту систему в «Тампа-Бэй», где Стивен Стэмкос расположился в левом круге, и в «Нью-Джерси», где на той же точке был Илья Ковальчук.

«Я помню свою самую первую встречу с Ови, — сказал Оутс. — Мы говорили о большинстве, и я сказал: «Ты важная часть этого, но мне нужно, чтобы ты стоял в той зоне». А он такой: «А что будет с моими бросками?» Я ответил: «Я предоставлю тебе возможности — не волнуйся. Потому что, как только я объясню это Нику Бекстрёму, у тебя появятся шансы».

В этом сезоне девять из десяти первых голов Овечкина в большинстве были забиты либо бросками в касание, либо кистевыми бросками из левого круга вбрасывания.

Спустя более десяти лет все на арене знают, какую позицию займёт Овечкин. И всё же соперники до сих пор испытывают сложности, пытаясь остановить его.

«Когда играешь против него, у тебя должны быть парни, готовые блокировать бросок, — сказал Хайнс. — Есть разные способы, которыми ты пытаешься нейтрализовать его — ты можешь заставить свою защиту прикрывать его. Но вот что уникально — они всё ещё могут найти подходящее время, чтобы доставить ему шайбу, а он всё ещё обладает своим классическим броском».

«Если вы знаете, как его остановить, то обязаны рассказать нам всем», — сказал тренер «Миннесоты» Дин Эвасон, который был помощником тренера в «Вашингтоне» с 2005 по 2012 год.

Спецбригады меньшинства также должны бороться с Овечкиным в течение полных двух минут его игры в обоих звеньях «Кэпс», в каждом из которых выходят разные люди и, следовательно, создают разные проблемы.

Точно так же, как Овечкин научился быть немного более рассудительным, раздавая свои карательные силовые приёмы, он также овладел искусством распределения своей энергии в большинстве. Большую часть матчей он стоит у скамеек запасных и ждёт, пока товарищи по команде подберут шайбу, отдадут передачу и доставят шайбу в зону атаки. Затем Овечкин неторопливо выходит на свою позицию.

Он был настолько эффективен так долго, что левый круг вбрасывания теперь известен просто как «офис Ови».

В последние недели команда Capitals Youth Hockey Development начала работу на некоторых льдах в районе Вашингтона, чтобы установить логотипы «офис Ови» в левом круге вбрасывания.

«Я почти уверен, что в раздевалке будет много шуток, — со смехом сказал Овечкин. — Но я приму это».

Овечкин с Кубком Стэнли Фото: Getty Images

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Став старше, Овечкин внёс коррективы в свою игру и тренировки.

Сейчас он также семейный человек, и в целом он стал более расслабленным с тех пор, как привёл «Вашингтон» к первому Кубку Стэнли в 2018 году.

Овечкин всегда отказывался обсуждать детали своих летних тренировок. Даже его товарищи по команде признают, что мало знают о том, как он подходит к тренировкам в межсезонье в России, где он тренируется с Павлом Бурлаченко — бывшим легкоатлетом. Бурлаченко также можно увидеть возле базы «Кэпс» во время тренировочного лагеря, а иногда и во время регулярного чемпионата, если №8 нуждается в коррективах.

«Мы корректируем некоторые вещи, — сказал Овечкин. — Вот почему тебе действительно важно найти тренера, который хорошо знает твоё тело и может сказать: «Окей, ты становишься старше. Возможно, твоему телу нужны вот такие упражнения. Или — что ж, мы пропустим то упражнение и сделаем вот это».

Что ясно, так это то, что в течение последних двух сезонов он возвращался в тренировочный лагерь, сбросив вес и находясь в отличной физической форме.

«Ови — парень, который очень хорошо знает своё тело, — сказал его одноклубник Том Уилсон. — Некоторые его тренировки могут отличаться от того, что мы делаем в Канаде или США. Но… что бы он ни делал, он очень усердно работает».

Овечкин намекнул на внесённые им коррективы. Например, в 2019 году он сказал журналистам: «Меньше веса — больше скорости».

В 2021 году он, как известно, сфотографировался со школьной футбольной командой из Арлингтона, штат Вирджиния, после завершения интервальной тренировки (она заключается в чередовании интервалов высокой и низкой интенсивности физических нагрузок) на школьной беговой дорожке в футболке с надписью «Бег — отстой».

В то же время Уилсон отмечает, что Овечкин вышел на дорожку в тот день после изнурительной тренировки на льду.

«Мы оставим секретную формулу секретной. Пусть он расскажет об этом однажды, когда ему стукнет 51 год и он обойдёт Яромира Ягра в качестве самого старого игрока, который всё ещё играет», — сказал давний маркетинговый агент и доверенное лицо Дэвид Абрутин.

Вне льда для Овечкина тоже всё изменилось.

Овечкин женился в 2016 году. У Алекса и его жены Насти двое сыновей — четырёхлетний Сергей и двухлетний Илья. Став отцом, он переключил своё внимание с немецких спортивных купе за $ 300 тыс., Louis Vuitton и ночных клубов на то, чтобы Сергей вовремя приехал на свой дневной урок по катанию на льду.

«Очевидно, это изменило мою жизнь на сто процентов, — сказал Овечкин. — Это вызывает улыбку каждый день, когда я просыпаюсь от того, что малыши всё ещё бегают вокруг».

После паузы он признался: «Иногда нужно понимать: «Когда ты выходишь на улицу, тебе не нужно слишком быстро идти, понимаешь?»

Овечкин с сыном Сергеем Фото: Из личного архива Александра Овечкина

Леонсис сказал, что разница очевидна.

«Последние пять или шесть лет это новый Алекс, — сказал он. — Он любит хоккей. Он любит команду. Он любит свою жену. Он любит свою семью. Он старается делать то, что должен, правильно».

Люди из ближайшего окружения Овечкина говорят, что для него очень важно, чтобы его сыновья помнили его как великого голеадора, а не как игрока третьего звена, чей расцвет сил давно в прошлом.

«Это видно по мелочам, которые мир имел честь наблюдать. Например, по его улыбке на скамейке запасных, когда Сергей перевернул табличку 800 на домашнем матче, — сказал Абрутин, который с 2009 года занимается бизнес-делами Овечкина. — Вы можете увидеть это, когда он забил гол через несколько матчей и ударился с Сергеем кулачками через стекло. Семья лежит в основе того, кем он является как человек, и теперь он осознал, что его дети находятся в том возрасте, когда они могут стать частью этого пути».

Многие близкие к Овечкину люди предполагают, что то, что он наконец поднял над головой Кубок пять лет назад, также является важной причиной того, что он сохраняет высокую результативность. Давление, особенно после поражений от Сидни Кросби и «Пингвинз» в 2016 и 2017 годах, стало удушающим.

«На всю нашу организацию — в основном на всех — это давление должно было быть слишком сильным. А Ови — капитан, и он должен в какой-то степени выдерживать его», — сказал Маклеллан. — Было трудно пройти через это».

Победа в 2018 году стала для Овечкина не только облегчением, но и освобождением.

«Когда ты выигрываешь — а люди на самом деле не ожидали, что мы выиграем, — это просто выпускает весь пар, — сказал Маклеллан. — Эта история о том, что он не может привести команду к Кубку, исчезла».

Уилсон добавил: «Это сняло бремя с его плеч. Может быть, теперь он сможет играть немного свободнее».

Овечкин широко улыбнулся, когда его спросили, принесла ли эта победа облегчение.

«О да, — сказал он. — Это заткнуло многих негативно настроенных людей — СМИ, телевизионщиков, фанатов. Это было своего рода облегчением. И теперь я могу сказать: «Выкусите!»