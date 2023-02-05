«Надеюсь, Овечкин обойдёт Гретцки». Спустя годы вражды Кросби поверил в главного соперника

Противостояние россиянина и канадца три десятилетия приковывало к себе внимание. Но теперь их история вдохновляет.

На протяжении трёх десятилетий главным противостоянием в хоккее и одним из главных в XXI веке в спорте вообще было соперничество Александра Овечкина и Сидни Кросби. Они пришли в НХЛ в одно время — в 2005 году и с тех пор играли друг против друга. Поддевали. Ненавидели. Всячески приковывали внимание. Обыгрывали.

И теперь, когда их противостояние перешло в третье десятилетие, Овечкина и Кросби можно называть хорошими друзьями. Их соперничество переросло в доброжелательную и глубокую, зрелую дружбу.

«Я думаю, что он всё ещё наслаждается игрой в хоккей. Так же, как и я всё ещё получаю удовольствие от хоккея. Почти уверен, что когда мы с ним завершим карьеры, то просто выпьем вместе пару кружек пива и поговорим обо всём, что произошло за последние 15–16 лет. Я думаю, что для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такое соперничество, такую битву между нами двумя, между двумя клубами. Думаю, это здорово для самой игры.

Мы хорошие друзья, можем позвонить друг другу. Если он достигает каких-то рекордов, я звоню или посылаю ему сообщение с поздравлениями. Первые пару лет у нас были совсем другие отношения. Мы были молодыми, но теперь повзрослели», — сказал Овечкин.

Кросби с радостью принял приглашение россиянина: «О да (улыбается)! Нам будет что вспомнить».

Кажется, с возрастом действительно многое меняется. Сейчас хоккеисты могут не обращать внимания на подколы болельщиков или подначивания от СМИ. Но тогда, уже 18 лет назад, всё воспринималось иначе. Первый номер драфта-2004 против первого номера драфта-2005. Одни из самых талантливых игроков поколения, лица франшиз, разные игровые идеологии. Всем этим можно было описать их первые годы.

«Прежде чем мы впервые сыграли друг против друга, это уже было соперничеством. Всё было устроено таким образом с самого начала. Думаю, со временем ты понимаешь, что на льду обстановка становится жарче и напряжённее, вы оба хотите добиться успеха. Но ты ценишь игру друг против друга за то, что это продолжается так долго. Ты просто ценишь, что все эти годы спустя вы всё ещё находитесь в напряжённой гонке за плей-офф друг против друга. Ценишь, что можешь видеть то, что он делает», — говорит Кросби.

Сейчас они договариваются об общем выступлении на Матче звёзд НХЛ, в одной компании, в одном конкурсе.

«Мы играли друг против друга в течение долгого времени, но возможность делиться таким опытом, я думаю, довольно уникальна. Мы всегда проводили важные матчи друг против друга, и, очевидно, на нашу игру всегда смотрели под микроскопом. Но мне приятно разделить с ним этот момент, когда у нас есть возможность находиться в такой расслабленной обстановке и просто немного наверстать упущенное», — добавляет канадец.

Овечкин соглашается с ним: «В этом году всё по-другому. Это здорово. Помню, когда я был немного моложе, мы делили скамейку с Бренданом Шенаханом и Роберто Луонго, с этими легендами. Это были особенные моменты. Прямо сейчас у нас с Кросби немного больше опыта, мы стали старше, больше отыграли, но да, это великолепно. Как я уже сказал, нам нравится проводить время в раздевалке с парнями, болтать, шутить. И, очевидно, для моего сына Сергея это тоже было что-то особенное».

Сидни Кросби против Александра Овечкина Фото: AP/TASS

Сейчас Овечкин и Кросби — не просто звёзды, живые легенды, лучшие из лучших. Сейчас они кумиры, наставники и примеры для подражания. В том числе и для нового поколения.

«Они в некотором роде выросли вместе. У них было множество отличных битв в плей-офф, и они оба выигрывали. Было действительно здорово наблюдать за этой битвой в качестве фаната.

Увидеть, насколько они уважают друг друга, — это здорово», — говорит, вероятно, лучший игрок современности Коннор Макдэвид. Канадцу 26 лет, он рос, наблюдая за противостоянием Кросби и Ови.

В конце концов, сейчас едва ли кто-то другой понимает их лучше, чем они друг друга.

«Ему всё ещё нравится играть в хоккей. Мне всё ещё нравится играть в хоккей», — так кратко подытожил 37-летний Овечкин, говоря о своём 35-летнем коллеге.

И, что ещё приятнее, Кросби не просто уважает россиянина из «Вашингтона». Он ещё и верит в него: «Он на пути к рекорду, на хорошем ходу. Надеюсь, он побьёт его», — приводит слова Кросби TSN.

Годы, десятилетия подначиваний и ненависти сменились глубоким уважением. Теперь ни СМИ, ни фанаты, ни управленцы не смогут вернуть их в состояние бессмысленной и детской вражды — эти годы создали по-настоящему крепкую дружбу. Пожалуй, общая история Овечкина и Кросби может многому научить.