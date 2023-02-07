Главный тренер «Флориды» прокомментировал разгромную победу над «Тампой» со счётом 7:1

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал разгромную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 7:1.

«Здорово, когда ты побеждаешь с таким крупным счётом, это ощущается хорошо. Но у нас была такая эмоциональная победа над «Бостоном» до перерыва на Матч звёзд, а после такого мы не могли как-то от этого оттолкнуться; мы оставили город. Вернувшись и одержав ещё одну победу, мы можем порадоваться, что движемся в правильном направлении.

Александр Барков выбыл во втором периоде после блока броска Михаила Сергачёва? Он не смог вернуться и, вероятно, не будет кататься завтра, но не думаю, что это продлится долго. Завтра я выскажусь точнее, но есть большая вероятность, что он сыграет в следующем матче", — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.