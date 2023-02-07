Вратаря СКА Подъяпольского заменили в середине 1-го периода с «Магниткой» после двух шайб

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимает на своём льду санкт-петербургский СКА. После первого периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Магнитка» отличилась дважды в середине первого периода. Шайбами отметились Григорий Дронов и Семён Кошелев. После этого голкипера СКА Владислава Подъяпольского сменил Дмитрий Николаев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Подъяпольский за СКА в текущем сезоне провёл 14 матчей, в которых одержал пять побед с 90,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.