Никита Кучеров набрал 75-е очко в сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Сан-Хосе Шаркс».



На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 3:2 в пользу «Тампы».



В первом периоде «Тампа» забросила в ворота голкипера «Шаркс» Каапо Кяхкёнена три щайбы — отличились Росс Колтон и Брейден Пойнт, оформивший дубль. В обоих случаях Пойнту ассистировал российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров.



Таким образом, Кучеров отдал 54-ю и 55-ю передачу в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на счету Кучерова 75 (20+55) очков в 50 матчах.



Кучеров набирает очки в восьмом матче подряд — эта серия началась 19 января в матче с «Ванкувер Кэнакс».

Кучеров продолжает возглавлять гонку ассистентов сезона — у его ближайшего преследователя Коннора Макдэвида 51 голевая передача. В списке бомбардиров Кучеров располагается на третьем месте, на одно очко отставая от игрока «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.